رجل الظل ..كل ما تريد معرفته عن مروان عيسى بعد اغتياله

أعلنت حركة حماس، اغتيال مروان عيسى نائب قائد الجناح العسكري للحركة، وأعلن الناطق العسكري باسم «كتائب القسام»، أبو عبيدة، عن مقتل نائب قائد هيئة أركان «القسام» مروان عيسى خلال معركة «طوفان الأقصى» وهو المعروف باسم رجل الظل.

وأعلن أبو عبيدة خلال كلمة له اليوم الخميس: "استشهاد قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف، ونائب قائد أركان القسام مروان عيسى، وقائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية غازي أبو طماعة، وقائد ركن القوى البشرية رائد ثابت، وقائد لواء خانيونس رافع سلامة".

بيان أبو عبيدة

وفي كلمة له اليوم الخميس، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام: "نزف إلى أبناء شعبنا وإلى أمتنا الشهيد محمد الضيف".

وأضاف أبو عبيدة خلال كلمته، استشهاد محمد الضيف ومروان عيسى وغازي أبو طماعة ورائد ثابت ورافع سلامة.

وفي منتصف يوليو الماضي، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه نفذ غارة جوية على منطقة المواصي في خان يونس و"كانت تستهدف محمد الضيف"، القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، واعتبرت حماس حينها، تلك "الادعاءات الإسرائيلية محاولة للتغطية على حجم المجزرة المروعة". ووصفت الحركة قصف المواصي بأنها "مجزرة بشعة".

ويُنسب إلى الضيف، بعد توليه القيادة، الفضل في تصميم سلاح حماس الأبرز: صواريخ القسام، وشبكة الأنفاق التي حفرت تحت غزة. وهذه الأنفاق هي المكان الذي يُعتقد أن الضيف يقضي معظم وقته فيها متخفيًا بعيدًا عن أنظار جيش الاحتلال الإسرائيلي وموجهًا منها عمليات حماس.

من هو مروان عيسى نائب قائد الجناح العسكري لحماس؟

مروان عبد الكريم علي عيسى، المعروف بأبي البراء، هو قائد عسكري فلسطيني وُلد عام 1965 في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة. انتمى في شبابه إلى جماعة الإخوان المسلمين، وشارك في أنشطتها الدعوية والاجتماعية. برز كلاعب مميز في كرة السلة، وكان يُلقب بـ "كوماندوز فلسطين". اعتُقل من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1987 بتهمة الانضمام لحركة حماس، وقضى فترة في السجن. كما اعتقلته السلطة الفلسطينية عام 1997، وأُفرج عنه مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.

بعد اغتيال أحمد الجعبري في نوفمبر 2012، تولى مروان عيسى منصب نائب القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تحت قيادة محمد الضيف. لعب دورًا بارزًا في تطوير القدرات العسكرية للكتائب، وكان حلقة وصل بين المستويين السياسي والعسكري في الحركة. كما شارك في التفاوض على صفقة تبادل الأسرى عام 2011، التي أُطلق بموجبها سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

في 30 يناير 2025، أعلنت كتائب القسام عن استشهاد مروان عيسى خلال معركة "طوفان الأقصى"، إلى جانب قائدها محمد الضيف وعدد من القادة البارزين.

يُعتبر مروان عيسى من أبرز القادة العسكريين في حركة حماس، ولعب دورًا محوريًا في تطوير استراتيجياتها العسكرية وتعزيز قدراتها. ظل هدفًا للاحتلال الإسرائيلي نظرًا لدوره القيادي في المقاومة الفلسطينية.



من هو مروان عيسى الملقب برجل الظل؟

• وصفت إسرائيل عيسى بأنه أحد منظمي هجوم السابع من أكتوبر، وأبرز عضو في حركة حماس يقتل منذ بدء الحرب في غزة قبل نحو ستة أشهر.

• كان عيسى على رأس قائمة المطلوبين لدى إسرائيل إلى جانب محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام جناح حماس العسكري، وزعيم الحركة في غزة يحيى السنوار.

• ولد في عام 1965 في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.

• صنفته وزارة الخارجية الأميركية كإرهابي لدوره في حماس سنة 2019.

• كان عيسى أحد الأعضاء المؤسسين لحماس في عام 1987، في بداية الانتفاضة الأولى.

• في 8 أكتوبر، أضاف الاتحاد الأوروبي عيسى إلى قائمته الخاصة بالإرهاب.

• كان عيسى، باعتباره أحد كبار قادة حماس، في السابق هدفا للغارات الجوية الإسرائيلية.

• في عام 2011، شارك عيسى في التفاوض على صفقة تبادل الرهائن والأسرى، والتي تم بموجبها إطلاق سراح 1027 سجينا فلسطينيا - من بينهم السنوار، مقابل جلعاد شاليط.

• عندما أصبح السنوار زعيما لحماس، أحاط نفسه بالعديد من المقربين، بما في ذلك عيسى واثنين من زملائه السابقين في الزنزانة، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

• اعتقلت السلطة الفلسطينية عيسى في عام 1997 حتى اندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000.

• اعتقلته إسرائيل سابقا لمدة خمس سنوات خلال الانتفاضة الأولى بين عامي 1987 و1993 لدوره في تنفيذ عدة هجمات وصفتها تل أبيب بالإرهابية.

• ووفقا لمركز المعلومات الاستخباراتية والإرهاب "مئير عميت" الإسرائيلي، كان عيسى مسؤولا عن وحدة العمليات الخاصة التابعة لحماس، حيث كانت له علاقات وثيقة مع قيادة الحركة خارج غزة.

• لا يُعرف سوى القليل عن أنشطة عيسى قبل تأسيس حماس.

• تنحدر عائلة عيسى في الأصل من قرية جنوب عسقلان.

• نجا عيسى من عدة محاولات اغتيال، إحداها في 2006، حين كان يشارك في اجتماع حضره أيضا الضيف، كما تعرض منزله للقصف مرتين، عامي 2014 و2021، بحسب صحيفة "يديعوت أحرانوت" الإسرائيلية.

• في 12 مارس الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد أن تلقى معلومات استخباراتية عن وجود عيسى، لكنه لم يتمكن حينها من تأكيد مصيره.

• مُلقب بـ"رجل الظل" لقدرته على التواري عن أعين إسرائيل طيلة سنوات من الملاحقة.