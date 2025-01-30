قديروف يظهر في مقطع فيديو ردا على شائعات عن اختفائه



ظهر حاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف في مقطع فيديو على خلفية الشائعات حول اختفائه.

وقال رئيس المكتب الصحفي لجمهورية الشيشان إيلمان وحيدوف إن قديروف يقضي وقتا أطول مع عائلته في أثناء إجازته.

وأضاف: "نعم، ربما لديه الآن وقت فراغ أكثر قليلا، فهو يقضيه مع عائلته، لكن بصفته حاكما فإنه يبقى في حالة تأهب".

وأكد وحيدوف أن قديروف مثله مثل جميع الموظفين الحكوميين، يذهب في إجازة كل عام، وليس هناك أي شيء غير ذلك.

وفي وقت سابق، وصف وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام في الشيشان أحمد دوداييف التقارير التي تتحدث عن اختفاء قديروف بأنها شائعات كاذبة.