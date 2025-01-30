قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري المصري.. 4 غيابات مؤثرة وعودة رمضان صبحي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الحمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود دونجا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما

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ويفتقد نادي بيراميدز في اللقاء، لجهود حارسه أحمد الشناوي وكريم حافظ بسبب البطاقة الصفراء الثالثة، وأحمد توفيق للإيقاف مباراتين للطرد، ومروان حمدي بسبب الإيقاف لقرار لجنة الانضباط.

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