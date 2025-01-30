سياحة النواب توصي بتطوير وتوسعة المطارات وتدريب العاملين على أحدث التقنيات

ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، طلب إحاطه النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والخاص بمشكلات متكررة تعاني منها شركة "مصر للطيران".



جاء ذلك بحضور ممثلي شركة مصر للطيران، ومنهم اللواء يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والطيار محمد عليان رئيس شركة الخطوط الجوية، والمحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.



كما حضر رئيس شركة الصيانة والأعمال الفنية، ورئيس شركة مصر للخدمات الأرضية، ورئيس القطاع التجاري بشركة الخطوط الجوية، ونائب رئيس شركة الخطوط الجوية، ومعاون وزير الطيران لشؤون مجلس الوزراء والمجالس النيابية.



وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة الاستمرار في تطوير وتوسعة المطارات، وتدريب العاملين على أحدث التقنيات، مع ضرورة وضع أنظمة وتطبيقات إلكترونية لتتبع الأمتعة وتعويض المسافرين حال حدوث تأخيرات أو فقدان للأمتعة.



وكان النائب البرلماني محمد تيسير مطر قد تقدم بطلب إحاطة يستعرض من خلاله مشكلات تتعلق بالشركة، كتأخر الرحلات وعدم جاهزية الطائرات وضياع الأمتعة، وغيرها من المشكلات المرتبطة.