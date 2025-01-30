سياحة النواب توصي بتطوير وتوسعة المطارات وتدريب العاملين على أحدث التقنيات

الفجر السياسي
صورة أرشيفية للجنة
صورة أرشيفية للجنة

ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، طلب إحاطه النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والخاص بمشكلات متكررة تعاني منها شركة "مصر للطيران".


جاء ذلك بحضور ممثلي شركة مصر للطيران، ومنهم اللواء يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والطيار محمد عليان رئيس شركة الخطوط الجوية، والمحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.


كما حضر رئيس شركة الصيانة والأعمال الفنية، ورئيس شركة مصر للخدمات الأرضية، ورئيس القطاع التجاري بشركة الخطوط الجوية، ونائب رئيس شركة الخطوط الجوية، ومعاون وزير الطيران لشؤون مجلس الوزراء والمجالس النيابية.


وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة الاستمرار في تطوير وتوسعة المطارات، وتدريب العاملين على أحدث التقنيات، مع ضرورة وضع أنظمة وتطبيقات إلكترونية لتتبع الأمتعة وتعويض المسافرين حال حدوث تأخيرات أو فقدان للأمتعة.


وكان النائب البرلماني محمد تيسير مطر قد تقدم بطلب إحاطة يستعرض من خلاله مشكلات تتعلق بالشركة، كتأخر الرحلات وعدم جاهزية الطائرات وضياع الأمتعة، وغيرها من المشكلات المرتبطة.

احدث التقنيات الطيران المدني الشركة القابضة السياحة والطيران السياحة والطيران المدنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طلب إحاطة

مواد متعلقة

مجلس الشيوخ يناقش تطوير نظام البعثات الخارجية وآليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي

محلية النواب تطالب بسرعة الإنتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية

7 محظورات حددها القانون لمنع الطفل من العمل في هذه الحالات

تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار

تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ندوة موسعة حول "الشباب والعمل العام"

مشروعات النواب تناقش مشكلات المستمثرين بالمجمع الصناعي بالغردقة

كيف عاقبت الدولة المتنمرين على أصدقاء العمل وفقًا للقانون؟

تفاصيل جلسات الحوار المجتمعي للتنسيقية حول "شهادة البكالوريا" مع أعضاء مجلس النواب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- «محمد الضيف» في رحلته الأخيرة.. انتشال جثمان القائد وتأجيل الإعلان لأسباب أمنية ( التفاصيل)

عاجل- أبوعبــيدة: استشهاد محمد الضيف ومروان عيسى وغازي أبو طماعة ورائد ثابت ورافع سلامة

واشنطن تخطط لتفجير اختباري للبلوتونيوم العسكري

الدكتورة ياسمين الكحكى أصغر عميد لتربية نوعية أسيوط فى أول تصريح لـ "الفجر": سأواصل العمل ليلا ونهارا للنهوض بالكلية

نيمار يعلن عودته إلى سانتوس البرازيلي

وزير الزراعة: فتحنا باب استيراد البيض لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق

الأجهزة الأمنية بالفيوم تنفي وقوع تشكيل عصابي لسرقة البط والطيور.. والفيسبوك فبركة تهدف لتحقيق الترند

جامعة المنصورة تحصد المركز " الأول " في منافسات الدوري الثقافي المعلوماتي بمهرجان « إبداع 13» لشباب الجامعات