ملك وولي عهد البحرين وممثل أمير الكويت يعزون في وفاة الأمير محمد بن فهد

قدم ملك مملكة البحرين الشقيقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وممثل أمير دولة الكويت ولي العهد الشيخ حمد جابر العلي الصباح تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

وكان في استقبالهم عند وصولهم إلى مقر العزاء أمس: الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

وكان الديوان الملكي قد أعلن أمس الثلاثاء عن وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، تغمّده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأدى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عقب صلاة عصر الأربعاء صلاة الميت على الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله - في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. وأدى الصلاة مع ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وإخوة وأبناء وأحفاد الفقيد الأمير محمد بن فهد وعدد من الأمراء والوزراء والعلماء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.