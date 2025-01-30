جامعة المنصورة تحصد المركز " الأول " في منافسات الدوري الثقافي المعلوماتي بمهرجان « إبداع 13» لشباب الجامعات

اختتمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، منافسات مجال الدوري الثقافي المعلوماتي، الذي يحمل شعار: «نوابغ مصرية»، وجائزة الكاتب والروائي جمال الغيطاني،بمهرجان « إبداع » لشباب الجامعات في موسمه الثالث عشر، بمشاركة 44 جامعة ومعهد وأكاديمية، الذي يتم تنفيذه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الشباب والرياضة، شارك في التصفيات النهائية اليوم،بحضور علاء الدسوقي- مدير عام البرامج الثقافية والفنية، ثماني جامعات «الأزهر بالقاهرة، كفر الشيخ، الفيوم، حلوان، عين شمس، القاهرة، المنصورة، والمنوفية » حيث اشتملت المسابقة علي مجالات متعددة " الأدب والجغرافيا والتاريخ والرياضة والفنون والعلوم".

وعلى مستوى منافسات دور الثمانية، فازت جامعة كفرالشيخ على جامعة الأزهر بالقاهرة، وتغلبت جامعة الفيوم على جامعة حلوان وحقق فريق جامعة القاهرة الفوز على جامعة عين شمس، وتمكنت جامعة المنصورة بتحقيق الفوز علي جامعة المنوفية.

واشتدت المنافسة طلاب وطالبات الجامعات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، حيث تأهل إلى التنافس النهائي جامعتي " الفيوم والمنصورة " عقب تحقيق فريق جامعة الفيوم الفوز علي جامعة كفرالشيخ، وتغلبت جامعة المنصورة علي جامعة القاهرة.

ولم تخلو المنافسات النهائية للحصول علي الثلاث مراكز الأولي من الإثارة والندية، حيث تغلبت جامعة المنصورة علي جامعة الفيوم في اللقاء النهائي، واقتنصت جامعة كفرالشيخ فوزًا علي جامعة القاهرة في لقاء تحديد الثالث والرابع.

وفي ختام المسابقة حصدت المراكز الأولي لمسابقة الدوري الثقافي جامعات: المنصورة في المركز " الأول " والفيوم " الثاني " وكفرالشيخ " الثالث "

يذكر أن مهرجان إبداع يهدف إلى تحفيز الشباب المصري على تطوير مواهبهم في مختلف المجالات الأدبية والفنية والعلمية والاجتماعية، مع التركيز على الابتكار والإبداع.