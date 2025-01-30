مسلم.. يطرح أغنيته الجديدة "مش قادر انسى"

الفجر الفني
بوابة الفجر

طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنيته الجديدة "مش قادر انسى" Video Lyrics كلمات مصطفى ناصر، وألحان كريم نيازى، وتوزيع موسيقى، عمرو الخضرى، وهى من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".


يقدم مسلم فى أغنية "مش قادر انسى" الطابع الدرامى، ويعبر فيها عن حزنه الشديد بعد ابتعاد حبيبه عنه، وشوقه إليه، وهى السادسة من ألبومه الجديد، وتأتى هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغانى السابقة التى قدمها مسلم، بداية بأغنية "غمة" التى طرحها فى فبراير الماضى، وهي الأغنية الدعائية والترويجية للفيلم السينمائي «درويلة»، و"واحد زيك" التى قدم فيها مدى قدرته على تجاهل حبيبه السابق، ورفضه الرجوع له مرة ثانية.. و"اتقابلنا" وقدم من خلالها فكرة انفصال حبيبين، تجمعهما مقابلة عن طريق الصدفة.. و"كفاية فراق" قدم فيها حالة حزن الإنسان على قلبه وعدم استقراره، و"واحشاك" وقدم فيها صورة لحوار افتراضى بين قلبه وعقله، وصراع داخلى عن الحزن بسبب فراق الحبيب.. 

 

وتقول كلمات "مش قادر انسى":

 

ماحكيتش لحد
مامشيش.. زعلان
شوف حالي ازاي
ع الناس.. صعبان
اصعب احساس
تصعب ع الناس
واللي استنيته يمد ايديه مبقتش بتفرقلُه
كل ما اشوف حد
بلاقيك.. في عينيه
والخوف مـ الجاي
ازاي.. هدارية
لا عرفت انساك
ولا عشت معاك
وبقيت بشتاق للي انت بقيت مش ممكن تشتاقله

مش قادر انسى
ولا شوفت النسيان من بعيد
الدنيا لسة
واقفة ومفيش بعدك جديد
كل اللي عارفه.. ان الحياة دي ماتساويش
طول ما انت لسة.. مارجعتليش

من يوم ما بعدت
وانا ليلي.. بيطول
واقف على بابك
واهو بابك.. مقفول
طب قولي ازاي
هوصل للجاي
ده انا كل طريق بعديك بمشيه بلاقيه بيضيعني
انا نفسي فـ سكة
بتوصل.. لرجوع
من غير ما امشيها
وارجعها.. موجوع
انا فين الاقيك
ده انا من بعديك
كل اما بسلم يوم على حد بخاف ليودعني

أغنية مش قادر أصعب إحساس المطرب مسلم طرح اغنيتة الجديدة عمرو الخضري مصطفى ناصر

مواد متعلقة

نور النبوي يحافظ على مركزه في شباك التذاكر

تعرف على إيرادات فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

فيلم "6 أيام" يحافظ على المركز الثاني في شباك التذاكر

تعرف على إيرادات فيلم "الدشاش" أمس

هاني شنودة يحتفل بعيد الحب مع جمهور الإسكندرية

تامر عبدالمنعم يعلن عن مفاجآت خلال احتفالية شهر يناير اليوم

عبد الرحيم كمال ينتهي من كتابة أولى رواياته للأطفال ويتحدث عن مسيرته بين السيناريو والأدب في معرض الكتاب

المتحدة تروج لمسلسل "الكابتن" لـ أكرم حسني

الأكثر قراءة

عاجل- «محمد الضيف» في رحلته الأخيرة.. انتشال جثمان القائد وتأجيل الإعلان لأسباب أمنية ( التفاصيل)

عاجل- أبوعبــيدة: استشهاد محمد الضيف ومروان عيسى وغازي أبو طماعة ورائد ثابت ورافع سلامة

واشنطن تخطط لتفجير اختباري للبلوتونيوم العسكري

الدكتورة ياسمين الكحكى أصغر عميد لتربية نوعية أسيوط فى أول تصريح لـ "الفجر": سأواصل العمل ليلا ونهارا للنهوض بالكلية

نيمار يعلن عودته إلى سانتوس البرازيلي

وزير الزراعة: فتحنا باب استيراد البيض لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق

الأجهزة الأمنية بالفيوم تنفي وقوع تشكيل عصابي لسرقة البط والطيور.. والفيسبوك فبركة تهدف لتحقيق الترند

جامعة المنصورة تحصد المركز " الأول " في منافسات الدوري الثقافي المعلوماتي بمهرجان « إبداع 13» لشباب الجامعات