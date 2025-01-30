الدكتورة ياسمين الكحكى أصغر عميد لتربية نوعية أسيوط فى أول تصريح لـ "الفجر": سأواصل العمل ليلا ونهارا للنهوض بالكلية

أكدت الدكتورة ياسمين الكحكى، عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، فى أول تصريح لها لـ "الفجر"، بعد تعيينها عميدا لكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، على أن هذا المنصب الجديد، يعد تتويجا لنجاحاتها وعملها بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، وإنها سعيدة جدا على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعيينها عميدا للكلية.

ووجهت" الكحكى " الشكر للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والبحث العلمي والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط على هذه الثقة.

وأشارت الكحكى، أنها ستواصل العمل ليلا ونهارا، للنهوض بكلية التربية النوعية، فى المجالات المختلفة وأنها ستكمل مابدأه سابقيها.

كما عبرت الكحكى، عن سعادتها بالمنصب الجديد، كاصغر عميدة كلية على مستوى الجامعات المصرية.

والجدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين الكحكى تولت عده مناصب داخل كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط منها رئيس قسم الاقتصاد المنزلي بالكلية وثم وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب وثم قائما بعمل عميد الكلية وثم تم تعيينها عميدا للكلية