تشكيل توتنهام ضد إيلفسبورج في الدوري الأوروبي

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الانجليزي، عن التشكيل الرسمي أمام نظيره فريق إيلفسبورج، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة توتنهام ضد إيلفسبورج في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيلفسبورج، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي أمام إيلفسبورج

حراسة المرمى: أوستين.

في خط الدفاع: بيدرو بورو، فان دي فين، أرشي جراي، بن دافيز.

في خط الوسط: بينتانكور، بيرجفال، سار.

في خط الهجوم: هيونج مين سون، مووري، ريتشارلستون.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ضد إيلفسبورج

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لاذاعة مباريات بطولة الدوري الاوروبي.