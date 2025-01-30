"النادي الأول في مصر" بيراميدز يملك كرات خاصة تحمل شعاره

كشف المهندس عمر مدحت المدير التجاري لنادي بيراميدز، أن النادي أصبح الأول في مصر، والذي يمتلك الكرة الخاصة به من الشركة العالمية المنتجة لكرات الدوري والبطولات الأفريقية، والتي سيخوض بها فرقه المختلفة، تدريباتها خلال الفترة المقبلة، في إطار رؤية إدارة النادي نحو وضع بيراميدز في المكانة التي يستحقها بين طليعة الأندية في مصر والعالم.

بيراميدز يملك كرات خاصة به

وأصدرت الشركة المصنعة نسخة خاصة من الكرات لصالح نادي بيراميدز تحمل شعار النادي، ولونه السماوي المميز، مشددا على أنه من المقرر أن تكون هي الكرة الرسمية لتدريبات كافة قطاعات وفرق النادي المختلفة خلال الفترة المقبلة.

أشار المهندس مدحت إلى أن النادي يسعى دائما لأن يكون مختلفا ويقدم منتجات مختلفة ويحرص على تنويع مصادر الرعاية ما بين داخلية وخارجية، ليكون في مقدمة الأندية التي تحقق أكبر العوائد المالية من حقوق الرعاية في مصر، موضحا أن هناك خطوات للتطور المستمر والدائم، على مختلف الأصعدة في المجال التجاري الخاص بالنادي وعلامته التجارية، سيتم الكشف عنها مستقبلا.



