نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس في 5 محافظات رسميًا (رابط مفعل)

اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 بـ3 محافظات، هي: «الجيزة، الإسكندرية، والوادي الجديد»، حيث أعلن كل من المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 ونسب النجاح رسميًا، مع إتاحة رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس إلكترونيًا عبر المواقع الرسمية للمحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025

نوضح في سطور تفاصيل نسب النجاح، وتوزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 «الصف الثالث الإعدادي»، والرابط المباشر لنتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 بعد إعلانها رسميًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة

أعلن محافظ الجيزة أن نسبة النجاح بلغت 85.90%، حيث اجتاز 174.745 طالبًا وطالبة الامتحانات بنجاح من إجمالي 204.325 متقدمًا، حضر منهم 203.435 طالبًا.

أما في القسم المهني فقد بلغت نسبة النجاح 98.39%، بعد نجاح 244 طالبًا من إجمالي 271 متقدمًا، بينما حضر الامتحانات 248 طالبًا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة من هـنـــا.



نتيجة الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد

وفي محافظة الوادي الجديد بلغت نسبة النجاح 93.9%، حيث تقدم للامتحانات 5.151 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 4.822، بينما تغيب 13 طالبًا عن أداء الاختبارات. كما حصل 30 طالبًا على الدرجة النهائية، وسجلت مدارس التعليم المهني والمكفوفين نسبة نجاح 100%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الوادي الجديد من هـنـــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية، أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن نسبة النجاح بلغت 84.2%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 113.883 طالبًا وطالبة، حضر منهم 112.996، فيما وصل إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على 50% فأكثر إلى 95.155 طالبًا وطالبة.

وأكد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن النتيجة متاحة إلكترونيًا عبر موقع المديرية الرسمي:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الإسكندرية من هـنــــا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول محافظة سوهاج من خلال اتباع الخطوات التالية:

- زيارة البوابة الإلكترونية لمحافظة هنـــــــــــــــــا.

- اختيار المرحلة التعليمية: حدد «الصف الثالث الإعدادي».

- تحديد الفصل الدراسي الأول.

- إدخال رقم الجلوس: ضع رقم الجلوس الخاص بالطالب.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسى الأول في القليوبية

قالت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية في بيان لها إنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 خلال الاسبوع الأول من شهر فبراير، وسوف تكون النتيجة متاحة إلكترونيا عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القليوبية هنا وذلك عقب اعتمادها مباشرة من محافظ القليوبية المهندس ايمن عطيه حيث ستكون نتيجة الشهادة الاعدادية متاحة إلكترونيا لجميع الطلاب فور رفع النتائج من قبل الجهات المختص بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية هنا.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025

- مادة اللغة العربية: 40 درجة.

- مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

- مادة العلوم: 20 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة.