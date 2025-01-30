بمشاركة أندية الفتاة والمرأة بمطروح.. وزير الشباب والرياضة يفتتح النسخة الثانية من " معرض بيزنس "

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بوابة الفجر

  شارك أعضاء أندية الفتاه والمراة بمديرية الشباب والرياضة بمطروح بالنسخة الثانية بمعرض بيزنس  باستاد القاهرة حيث يشارك عضوات أندية الفتاه بمراكز الشباب بمحافظة مطروح منتجاتهم بالمعرض خلال الفترة من 28/1 حتى 8/2/2025 باستاد القاهرة

وذلك تحت إشراف عام الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح.
وإشراف اسماء عبد الغفار مدير إدارة الشباب بالمديرية ومنسقة أندية الفتاه والمراه  بالمديرية. 
ومشاركة العضوه  اسراء محمد جمعه مشرفة نادى الفتاه بمركز شباب مطروح. المعرض تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي  رئيس مجلس الوزراء

وبتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياض والسيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

أشرف صبحي وزير الشباب استاد القاهرة الدكتور مصطفى مدبولى النسخة الثانية دكتور مصطفى مدبولي مديرية الشباب والرياضة

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