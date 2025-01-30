وظائف الأوقاف 2025.. ننشر الأوراق المطلوبة وموعد التقديم

وظائف الأوقاف 2025، أعلن الجهاز القومي للتنظيم والإدارة، عن حاجة وزارة الأوقاف لشغل عدد من الوظائف المركزية وعلى مستوى الإدارات في 10 مديريات بالمحافظات المختلفة.

وظائف الأوقاف 2025

يكون التقدم لشغل هذه الوظائف، من خلال رابط بوابة الوظائف الحكومية على الإنترنت، من خلال الرابط التالي، هنا.

التخصصات المطلوبة في وظائف الأوقاف 2025

- مدير مديرية "بالمستوى أ" لمديريات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - الأقصر - المنوفية - الإسكندرية).

- مدير مديرية بالمستوى (ب) لمديرية شمال سيناء.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية.

- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

الأوراق المطلوبة للتقديم

1- بيان حالة وظيفية موضحًا به:

- التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية من تقارير أو بيانات الأداء عن السنوات السابقة.

- الخبرة الزمنية.

- الدورات التدريبية (مدتها - نوعها - مكانها).

- العلاوات التشجيعية التي حصل عليها.

- خطابات الشكر والتقدير.

- الجزاءات (إن وجدت).

- أية بيانات أخرى يريد المتقدم إضافتها.

2- بيان عن أبرز الإنجازات للمتقدم وإسهاماته في مجال التخصص والقدرة على الابتكار وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث مدعمًا بالمستندات المؤيدة.

3- اقتراحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها.

4- عدد 7 صور شخصية حديثة مقاس (4*6).

5- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

6- بالنسبة للمتقدمين من الخارج (أصل المؤهل العلمي - شهادة خبرة - أصل شهادة الميلاد - شهادة الخدمة العسكرية).

7- بالنسبة للمتقدمين من الوزارة والمديريات الإقليمية عليهم التقدم ببيان حالة وظيفية مستخرج من الإدارة العامة لعلميات الموارد البشرية بالديوان العام.

ويشترط أن تكون جميع المستندات المقدمة من (أصل و6 نسخ) ويحتوي الملف الأصلي على أصل المستندات وكل نسخة منها بغلاف، وفي حالة التعيين عليها يلتزم المتقدم (في حالة التجديد له) بعدم طلب أي نقل من المديرية التي عين بها قبل مرور (3 سنوات) كاملة على تسلمه العمل بموجب هذا الإعلان.

وتقدم البيانات باليد باسم وزير الأوقاف، خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ نشر الإعلان عل، موقع بوابة الوظائف الحكومية وبوابة وزارة الأوقاف.