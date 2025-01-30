نتائج اليوم الأول من بطولة الجمهورية للجودو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتهت منافسات اليوم الأول من بطولة الجمهورية للجودو لمرحلة العمومي "رجال- سيدات"، والتي تستمر حتى 1 فبراير المقبل داخل صالة طلائع الجيش.

وشهدت البطولة مواجهات قوية بين اللاعبين من مختلف الأندية، في إطار المنافسة على الميداليات وتحقيق إنجازات فردية وجماعية.

وزن +100 كجم

الميدالية الذهبية: محمد عبده مسعود (نادي الشمس)
الميدالية الفضية: أحمد محمد إبراهيم (وادي دجلة)
الميدالية البرونزية: ياسين مصطفى محمود (الاتحاد السكندري)
الميدالية البرونزية: عبد الله أحمد الرفاعي (مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورية)

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وزن 100 كجم

الميدالية الذهبية: عبد الله عبد السميع (طلائع الجيش)
الميدالية الفضية: محمد مصطفى (المؤسسة العسكرية بالإسكندرية)
الميدالية البرونزية: شهاب الدين حسانين (طلائع الجيش)
الميدالية البرونزية: هادي حسين (نادي الشمس)

وزن 81 كجم

الميدالية الذهبية: عمر سامي (طلائع الجيش)
الميدالية الفضية: عبد الرحمن عبد الغني (نادي الشمس)
الميدالية البرونزية: عمار محمد (نادي الشمس)
الميدالية البرونزية: محمود علاء فاروق (الزمالك)

وزن 90 كجم

الميدالية الذهبية: علي عبد العال (طلائع الجيش)
الميدالية الفضية: حازم حسام (سموحة)
الميدالية البرونزية: مصطفى أشرف الرملي (نادي الشمس)
الميدالية البرونزية: محمد عزازي (طلائع الجيش)

وشهد الافتتاح الرسمي للبطولة الأستاذ محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو، واللواء أ.ح دكتور محمد عزازي العسال، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من الشخصيات الرياضية.

تعد بطولة الجمهورية إحدى المحطات الأساسية في موسم الجودو المصري، حيث يتنافس اللاعبون واللاعبات من مختلف الأندية والهيئات وسط أجواء تنافسية قوية.

تحظى البطولة بمتابعة فنية دقيقة من الاتحاد المصري للجودو، لاختيار العناصر المتميزة لدعم المنتخبات الوطنية استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة.

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