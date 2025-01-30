ضبط تاجر مخدرات بحوزته 27 قطعة حشيش في الفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم في الإيقاع بأحد تجار المخدرات، الذي اعتاد التردد على إحدى قرى مركز طامية لترويج تجارته غير المشروعة، حيث تم ضبطه متلبسًا وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى السيارة التي كان يستخدمها في التنقل.

تفاصيل الضبطية

وردت معلومات إلى وحدة البحث الجنائي بمركز طامية، تفيد بقيام أحد الأشخاص، المقيم بمركز الصف بمحافظة الجيزة، بالتردد على قرية منشأة الجمال التابعة لدائرة المركز لترويج المواد المخدرة. وبعد إجراء التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات، وتم إخطار اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، الذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش المتهم أثناء تواجده في المنطقة.

الكمين الأمني والضبط

عقب استصدار إذن النيابة، شُكّلت مأمورية أمنية بقيادة النقيب محمد البوشي، حيث تم إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة في موقع تردد المتهم. وبمجرد ظهور المتهم ويدعى "م. أ. م. م"، البالغ من العمر 37 عامًا، والمقيم بعرب العبابدة بمركز الصف، أثناء استقلاله سيارة تحمل لوحات (ط ن 7473)، تم إيقافه وإبلاغه بهوية القوة الأمنية وإذن النيابة بالتفتيش.

المضبوطات والاعترافات

وخلال تفتيش السيارة، تم العثور بداخلها على كرتونة تحوي كيسًا أسود يحتوي على خمس علب، بكل منها خمس قطع بنية اللون يشتبه في كونها جوهر الحشيش المخدر، بالإضافة إلى كيس آخر به قطعتان إضافيتان من المادة نفسها، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 27 قطعة. كما تم العثور بحوزته على مبلغ مالي قدره 700 جنيه، وهاتف محمول، بالإضافة إلى رخصة تسيير السيارة ورخصة قيادة درجة ثالثة تخص المتهم.

وبمواجهته، أقر المتهم بحيازته المواد المخدرة بغرض الترويج، مشيرًا إلى أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته هو حصيلة تجارته غير المشروعة، وأن السيارة والهاتف المحمول يُستخدمان في عمليات التنقل والتواصل مع عملائه.

إحالة المتهم للنيابة

تم تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وعرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.