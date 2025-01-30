الأجهزة الأمنية بالفيوم تنفي وقوع تشكيل عصابي لسرقة البط والطيور.. والفيسبوك فبركة تهدف لتحقيق الترند

محافظات
مديرية أمن الفيوم
مديرية أمن الفيوم

نفي مصدر أمني بمحافظة الفيوم، ما تم تداولة عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن وقوع تشكيل عصابي تخصص في سرقة البط والطيور الرومي بمركز سنورس، واعتبر أن ما تداولته الصفحات ما هو الا فبركة تهدف إلي تحقيق ترند.
 

تفاصيل الواقعة نفت الأجهزة الأمنية 

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولت منشورا عن وقوع تشكيل عصابي يعتبر الأول من نوعه تخصص في سرقة الطيور، باعتبار أن الفيوم أحدي المحافظات الشهير بإنتاج الكتاكيت، وخصص المنشور البط والطيور الرومي باعتبارها الأغلي سعرا بين كل الطيور المتاحة للطعام.
 

وأكد المصدر أنه جار الان البحث عن مروج الشائعة باعتبار أنه من الأخبار التي تثير الذعر بين المواطنين خاصة أن الفيوم من القري الريفية، وتنشر تربية الطيور بين أهالي القري، وهي بمثابة مصدر دخل رئيسي لبعض الأسر الريفية.
 

ولفت إلي أن انتشار مثل هذه الأخبار الكاذبة بشكل خطرا علي أمن المواطن البسيط الذي يصدق الشائعات ما دام ترددت من أكثر من مصدر.

 

 

 

ضبط عاطل بتهمه ابتزاز ارمله بمركز سنورس في الفيوم

IMG-20250130-WA0199
IMG-20250130-WA0199
IMG-20250130-WA0200
IMG-20250130-WA0200
IMG-20250130-WA0197
IMG-20250130-WA0197
IMG-20250130-WA0198
IMG-20250130-WA0198
الفيوم الأجهزة الأمنية نفى مصدر تشكيل عصابي سرقة الطيور انتاج الكتاكيت

مواد متعلقة

وكيل تعليم الفيوم: استعدادات مكثفة لبدء الفصل الدراسي الثاني 2025 م

محافظ الفيوم يتفقد أعمال توسعات محطات تنقية مياه الشرب الجديدة

إجراء 3 الااف و366 عملية قلب للمرضى غير القادرين بجميع مراكز الفيوم

وكيل تعليم الفيوم يشهد اليوم الرياضي للمعلمين

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

وكيل أوقاف بالفيوم يلتقى الأئمة بسنورس ويؤكد على أهمية تحويل المساجد إلى منارات علم

إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الفيوم

إصابة 14 شخصا في حادث إنقلاب ميني باص بطريق القاهرة الفيوم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- «محمد الضيف» في رحلته الأخيرة.. انتشال جثمان القائد وتأجيل الإعلان لأسباب أمنية ( التفاصيل)

عاجل- أبوعبــيدة: استشهاد محمد الضيف ومروان عيسى وغازي أبو طماعة ورائد ثابت ورافع سلامة

واشنطن تخطط لتفجير اختباري للبلوتونيوم العسكري

حقيقة صرف زيادة رواتب المتقاعدين بقيمة 1500 ريال بأمر ملكي

الدكتورة ياسمين الكحكى أصغر عميد لتربية نوعية أسيوط فى أول تصريح لـ "الفجر": سأواصل العمل ليلا ونهارا للنهوض بالكلية

نيمار يعلن عودته إلى سانتوس البرازيلي

وزير الزراعة: فتحنا باب استيراد البيض لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق

الأجهزة الأمنية بالفيوم تنفي وقوع تشكيل عصابي لسرقة البط والطيور.. والفيسبوك فبركة تهدف لتحقيق الترند