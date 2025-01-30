الأجهزة الأمنية بالفيوم تنفي وقوع تشكيل عصابي لسرقة البط والطيور.. والفيسبوك فبركة تهدف لتحقيق الترند

نفي مصدر أمني بمحافظة الفيوم، ما تم تداولة عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن وقوع تشكيل عصابي تخصص في سرقة البط والطيور الرومي بمركز سنورس، واعتبر أن ما تداولته الصفحات ما هو الا فبركة تهدف إلي تحقيق ترند.



تفاصيل الواقعة نفت الأجهزة الأمنية

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولت منشورا عن وقوع تشكيل عصابي يعتبر الأول من نوعه تخصص في سرقة الطيور، باعتبار أن الفيوم أحدي المحافظات الشهير بإنتاج الكتاكيت، وخصص المنشور البط والطيور الرومي باعتبارها الأغلي سعرا بين كل الطيور المتاحة للطعام.



وأكد المصدر أنه جار الان البحث عن مروج الشائعة باعتبار أنه من الأخبار التي تثير الذعر بين المواطنين خاصة أن الفيوم من القري الريفية، وتنشر تربية الطيور بين أهالي القري، وهي بمثابة مصدر دخل رئيسي لبعض الأسر الريفية.



ولفت إلي أن انتشار مثل هذه الأخبار الكاذبة بشكل خطرا علي أمن المواطن البسيط الذي يصدق الشائعات ما دام ترددت من أكثر من مصدر.

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