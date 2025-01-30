وزير الزراعة: فتحنا باب استيراد البيض لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق

الاقتصاد
علاء فاروق- وزير
علاء فاروق- وزير الزراعة

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إن الوزارة تنسق منذ أكثر من 3 شهور مع وزارة التموين للسيطرة على الأسعار، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت انخفاضا في العديد من الأسعار.

فتح باب الاستيراد 

وأضاف "فاروق"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس "رصدنا في الأسبوع الماضي تحركا في بعض أسعار بيض المائدة، وفتحنا باب الاستيراد من الخارج لضبط الأسعار والسيطرة على السوق". 

وتابع: "سعينا من خلال هذا الإجراء إلى أن يتواءم المنتجون مع الأسعار التي يجب أن تكون عليها هذه السلعة، وسنتوسع هذا العام في معارض السلع الغذائية، والحكومة تبذل جهدا كبيرا جدا بفضل توجيهات الرئيس السيسي في معارض أهلا رمضان على مستوى جميع المحافظات".

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