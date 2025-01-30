فرقتي رضا للفنون الشعبية والاستعراضية والفرقة القومية يشعلان مسرح البالون

تقام احتفالية شهر يناير في إطار توجيهات معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وأشعل فرقتي رضا للفنون الشعبية والإستعراضية والفرقة القومية يشعلان مسرح البالون، بعدما قدموا مجموعة من الفقرات خلال فاعليات الإحتفالية وهي من إخراج تامر عبدالمنعم.

وتقام الإحتفالية على فصلين حيث قدم في الفصل الأول تقدم فرقة “رضا” مجموعة من الفقرات المميزة التي تعكس التنوع الثقافي والفني، ومنها “المراكبي”، و”إسكندراني” التي يؤديها “صولو” هبة محمد، إضافة إلى “ميلدا” و”صولو” نورهان، و”الحجالة” التي تقدمها “صولو” دعاء سلام.

ويُشرف على تدريب الفرقة كبار المدربين مثل محمد قذافي، وأحمد فاروق، ومحمد زينهم، ودعاء سلام، ومها توفيق، ومنى فاروق، الذين يسهمون في تقديم عروض راقية تظهر مهارات عالية وفنًا استعراضيًا مميزًا.

وقدمت الفرقة القومية فقرات غوازي، دبكة المجوز، الحصان "صولو" أسماء عمرو، العصاية.. مدربين محمد سلام، رحمة عمرو.

ومن المقرر أن يصعد في الفصل الثاني من الحفل الميجا ستار حكيم علي المسرح وقدم مجموعة من أغانيه المميزة التي تعجب الجمهور، ومن المتوقع أن يضفي النجم طابعًا خاصًا على الحفل بأدائه الرائع الذي يعكس شخصيته الفنية الفريدة.

ويعمل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضيّة اليوم الخميس ٣٠ يناير لعام 2025، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حفل شهر يناير الذي يحييه الميجا ستار حكيم على مسرح البالون، بإشراف وإخراج فني للفنان تامر عبدالمنعم.