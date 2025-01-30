عاجل- «محمد الضيف» في رحلته الأخيرة.. انتشال جثمان القائد وتأجيل الإعلان لأسباب أمنية ( التفاصيل)

أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، استشهاد قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف، خلال عملية طوفان الأقصى.

وأشار أبو عبيدة، في كلمة له، منذ قليل، إلى استشهاد عدد من القادة في كتائب القسام: مروان عيسى (نائب قائد أركان القسام)، غازي أبو طماعة (قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية)، رائد ثابت (قائد ركن القوى البشرية)، رافع سلامة (قائد لواء خان يونس).

آخر مرة ظهر فيها قائد كتائب القسام، في مشاهد نشرها برنامج "ما خفي أعظم" على قناة الجزيرة، مساء يوم الجمعة الماضي، حيث عرض مشاهد حصرية لأول مرة، تظهر القائد العام لكتائب عز الدين القسام، محمد الضيف (أبو خالد)، أثناء الإشراف على الاستعدادات النهائية لهجوم 7 أكتوبر.

اللقطات عن غرفة عمليات كتائب القسام

كشفت اللقطات عن غرفة عمليات كتائب القسام، حيث ظهر الضيف وهو يضع الخطط التفصيلية للهجوم، ويحدد أهداف جيش الاحتلال المستهدفة، وذلك في إطار الاستعدادات التي سبقت العملية.

وتعتبر هذه المشاهد الأولى من نوعها التي تُظهر الضيف خلال عملية التخطيط العسكري داخل قيادة الجناح العسكري لحركة حماس.

وكشف البرنامج عن وثيقة سرية تحتوي على أوامر العمليات التي أصدرها محمد الضيف، قائد كتائب القسام، قبل 48 ساعة من تنفيذ عملية طوفان الأقصى.

وتضمنت الوثيقة تفاصيل دقيقة حول سير العملية، بما في ذلك تحديد التوقيت الدقيق لبدء الهجوم في السادسة والنصف صباحًا يوم 7 أكتوبر 2023.



رسالة "الطوفان"

في الساعات التي تلت عملية طوفان الأقصى، ظهر الضيف في رسالة فيديو مسجلة، يعلن بداية عملية طوفان الأقصى، وقال في رسالته إن هجو 7 أكتوبر جاء ردًا على الحصار المفروض على غزة لمدة 16 عامًا، والمداهمات الإسرائيلية داخل مدن الضفة الغربية خلال العام الماضي، واحتلال الأقصى، والهجمات المتزايدة من قبل المستوطنين على الفلسطينيين ونمو المستوطنات.

وكان له رسالة يوم عملية طوفان الأقصى بثتها كتائب القسام جاء فيها "اليوم اليوم.. كل من عنده بندقية فليخرجها فهذا آوانها، ومن ليس عنده بندقية فليخرج بساطوره أو "بلطته" أو فأسه أو زجاجته الحارقة.. بشاحنته أو جرافته أو سيارته.. اليوم اليوم.. يفتح التاريخ أنصع وأبهى وأشرف الصفحات، فمن سيسجل اسمه واسم عائلته واسم بلدته، في صحائف النور والمجد".

وأعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة استشهاد قائد كتائب القسام محمد الضيف وعدد من القيادات البارزة.

وأعلن أبو عبيدة خلال كلمة له اليوم الخميس: "استشهاد قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف، ونائب قائد أركان القسام مروان عيسى، وقائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية غازي أبو طماعة، وقائد ركن القوى البشرية رائد ثابت، وقائد لواء خانيونس رافع سلامة".

وفي كلمة له اليوم الخميس، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام: "نزف إلى أبناء شعبنا وإلى أمتنا الشهيد محمد الضيف".

وأضاف أبو عبيدة خلال كلمته، استشهاد محمد الضيف ومروان عيسى وغازي أبو طماعة ورائد ثابت ورافع سلامة.

جثمان محمد الضيف

وفي منتصف يوليو الماضي، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه نفذ غارة جوية على منطقة المواصي في خان يونس و"كانت تستهدف محمد الضيف"، القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، واعتبرت حماس حينها، تلك "الادعاءات الإسرائيلية محاولة للتغطية على حجم المجزرة المروعة". ووصفت الحركة قصف المواصي بأنها "مجزرة بشعة".

ويُنسب إلى الضيف، بعد توليه القيادة، الفضل في تصميم سلاح حماس الأبرز: صواريخ القسام، وشبكة الأنفاق التي حفرت تحت غزة. وهذه الأنفاق هي المكان الذي يُعتقد أن الضيف يقضي معظم وقته فيها متخفيًا بعيدًا عن أنظار جيش الاحتلال الإسرائيلي وموجهًا منها عمليات حماس.