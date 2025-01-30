كثفت العديد من الأرامل والمطلقات البحث على منصات التواصل الاجتماعي حول شروط الدعم السكني للارامل والمطلقات بعد التحديثات الجديدة، وذلك عقب إعلان وزارة الإسكان السعودية في الآونة الأخيرة عن إجراء العديد من التعديلات، حيث يعتبر من أهم برامج الدعم المادي المقدمة من الوزارة، لدعم الأرامل والمطلقات بالمسكن الملائم من أجل توفير حياة كريمة ومساندتهم، في ظل التحديات التي تواجههم بسبب غياب الزوج، ومن خلال المقال سنوضح لكم شروط الدعم السكني، وخطوات التسجيل في الدعم، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن الدعم.

ما هي شروط الدعم السكني للارامل والمطلقات 1446

وحددت وزارة الإسكان السعودية، عدد من الشروط والضوابط للسيدات السعوديات، التي ترغب في الحصول على الدعم السكني خاصة الأرامل والمطلقات، نظرًا لما تعاني منه هؤلاء السيدات، وتتمثل هذه الشروط كالاتي:

يشترط أن تكون المرأة تحمل جنسية سعودية.

ألا تكون تمتلك مسكن ملائم.

يلزم عدم الحصول على دعم سكني من قبل

ينبغي أن يمر على وفاة الزوج عامين على الأقل.

يشترط أن يكون مر سنتين على طلاق المرأة.

أن تكون مقيمة بشكل دائم في داخل الأراضي السعودية

خطوات التسجيل في الدعم السكني للأرامل والمطلقات ١٤٤٦

أوضحت وزارة الإسكان السعودية، أنه يمكن للأرامل والمطلقات التقديم على الدعم السكني، بشكل إلكتروني عبر المنصة الرسمية للدعم السكني، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تتوجه المتقدمة إلى موقع سكني أو تطبيق سكني. ثم تكتب رقم الهوية الوطنية بشكل صحيح. ومن ثم النقر على تحقق. وبعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. ثم إضافة كود التحقق. يليها الإطلاع على الشروط والضوابط اللازمة والموا يرجى التأكد من البيانات المسجلة. ومن ثم اختار مشروع سكني الذي ترغب في حجز الوحدة السكنية. وفي الختام، النقر على أيقونة تقديم الطلب.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني

أوضحت زارة الإسكان السعودية، إنه يمكن للسيدات الاستعلام عن الدعم السكني، بشكل إلكتروني عن طريق الخطوات التالية: