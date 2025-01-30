رمضان 2025.. بتول الحداد تشارك جمهورها البوستر الدعائي لـ "وتقابل حبيب"

رمضان 2025.. بتول الحداد تشارك جمهورها البوستر الدعائي لـ "وتقابل حبيب"

الفجر الفني
بتول الحداد
بتول الحداد

 

 

شاركت الفنانة بتول الحداد، جمهورها البوستر الدعائي لمسلسل "وتقابل حبيب" الذي تقوم ببطولته النجمة ياسمين عبد العزيز، وتخوض به الماراثون الرمضاني لعام 2025.

رمضان 2025.. بتول الحداد تشارك جمهورها البوستر الدعائي لـ "وتقابل حبيب"


والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، والفنانة بتول الحداد، ورشوان توفيق، إلى جانب ظهور مميز لـمحمود ياسين جونيور.

 

أحدث أعمال بتول الحداد
 

 

ومن ناحية أخرى تستأنف حاليًا تصوير مشاهدها أيضًا في أحداث مسلسل "في لحظة" والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل لعام 2025، علي منصة "تود" وهو من بطولة أحمد فهمي وميرنا نور الدين.

 

آخر أعمال بتول الحداد
 

 

يذكر أن آخر أعمال بتول الحداد كان مشاركتها في مسلسل "برغم القانون" والذي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وكان من بطولة كلًا من إيمان العاصي، محمد القس، وليد فواز، رحاب الجمل، نبيل علي ماهر، هاني عادل، محمد محمود عبد العزيز، جوري بكر، وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.

اخر أعمال بتول الحداد بتول الحداد تتصدر تريند جوجل بعد إعلان انفصالها عن زوجها مصطفى الغازولي وانضمامها لمسلسل رمضاني ضخم القائمة الكاملة لأبطال مسلسل وتقابل حبيب بتول الحداد تنضم لأبطال مسلسل وتقابل حبيب خالد سليم برفقه ياسمين عبدالعزيز من كواليس مسلسل وتقابل حبيب 3 أعمال درامية جمعت بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي

مواد متعلقة

شخصية مختلفة.. بتول الحداد تكشف عن تفاصيل دورها في مسلسل "تليجراف"

بتول الحداد تنضم لأبطال مسلسل "وتقابل حبيب"

الأكثر قراءة

عاجل- «محمد الضيف» في رحلته الأخيرة.. انتشال جثمان القائد وتأجيل الإعلان لأسباب أمنية ( التفاصيل)

تعليق صادم من ترامب على رفض مصر والأردن تهجير الفلسطينيين.. تفاصيل

عاجل- أبوعبــيدة: استشهاد محمد الضيف ومروان عيسى وغازي أبو طماعة ورائد ثابت ورافع سلامة

نائب المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز دار السلام بسوهاج

رسوم التظلمات في التعليم الأساسي والثانوي لعام 2025.. تعرف على الأسعار لكل مرحلة

محافظ الدقهلية: سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة الجمعة والسبت أسبوعيا

سفيرة رومانيا تزور الإسكندرية لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية

جمال العدل: تعاقدنا مع صفقتين أجانب..ولن يكون هناك أزمات مالية