رمضان 2025.. بتول الحداد تشارك جمهورها البوستر الدعائي لـ "وتقابل حبيب"

شاركت الفنانة بتول الحداد، جمهورها البوستر الدعائي لمسلسل "وتقابل حبيب" الذي تقوم ببطولته النجمة ياسمين عبد العزيز، وتخوض به الماراثون الرمضاني لعام 2025.

رمضان 2025.. بتول الحداد تشارك جمهورها البوستر الدعائي لـ "وتقابل حبيب"



والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، والفنانة بتول الحداد، ورشوان توفيق، إلى جانب ظهور مميز لـمحمود ياسين جونيور.

أحدث أعمال بتول الحداد



ومن ناحية أخرى تستأنف حاليًا تصوير مشاهدها أيضًا في أحداث مسلسل "في لحظة" والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل لعام 2025، علي منصة "تود" وهو من بطولة أحمد فهمي وميرنا نور الدين.

آخر أعمال بتول الحداد



يذكر أن آخر أعمال بتول الحداد كان مشاركتها في مسلسل "برغم القانون" والذي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وكان من بطولة كلًا من إيمان العاصي، محمد القس، وليد فواز، رحاب الجمل، نبيل علي ماهر، هاني عادل، محمد محمود عبد العزيز، جوري بكر، وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.