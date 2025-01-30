بالصور.. إقبال جماهير على حفل حكيم في مسرح البالون

يُحيي النجم حكيم، اليوم على مسرح البالون، والتي ينظمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، والذي يقوم انتهى من الاستعدادات النهائية لاستقبال الحفل مساء اليوم.

فعاليات الحفل

وتقدم فرقة “رضا” مجموعة من الفقرات المميزة التي تعكس التنوع الثقافي والفني، ومنها “المراكبي”، و”إسكندراني” التي يؤديها “صولو” هبة محمد، إضافة إلى “ميلدا” و”صولو” نورهان، و”الحجالة” التي تقدمها “صولو” دعاء سلام.

ويُشرف على تدريب الفرقة كبار المدربين مثل محمد قذافي، وأحمد فاروق، ومحمد زينهم، ودعاء سلام، ومها توفيق، ومنى فاروق، الذين يسهمون في تقديم عروض راقية تظهر مهارات عالية وفنًا استعراضيًا مميزًا.

وفي الجزء الثاني من الحفل تقدم الفرقة الاستعراضية فقرات مثل “غوازي” و”دبكة المجوز”، بالإضافة إلى “الحصان” التي يؤديها “صولو” أسماء عمرو، وفقرة “العصاية” بقيادة المدربين محمد سلام، ورحمة عمرو.

ويختتم الحفل الميجا ستار حكيم ويصعد علي المسرح ويقدم مجموعة من أغانيه المميزة التي تعجب الجمهور.

آخر أعمال حكيم

وكان آخر أعمال حكيم هي أغنية «أونانا» التي طرحها عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الساعات القليلة الماضية، وقد تمكنت من تحقق أكثر من 100 ألف مشاهدة في زمن قليل منذ انطلاقتها.

وايضا طرح حكيم أغنية «أنا مين»، التي حققت نجاحًا كبيرًا عند طرحها، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس.

وتقول كلمات أغنية أنا مين الآتي: "أنا في الدنيا دي ضيف، وحيد مع إني بين ناسي، وبفرح في الحياة تخاطيف، شايل الدنيا فوق راسي، عرفتوا أنا مين، أنا اللي تملي قلبي حزين، وبضحك بس على نفسي، على أمل إني أعيش لي يومين، عرفتوا أنا مين"