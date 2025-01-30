يهتم الكثير من المواطنين والمستفيدين بمعرفة موعد صدور الأهلية في حساب المواطن لدفعة فبراير 2025، حيث يعتبر برنامج دعم حساب المواطن، من أهم برامج الدعم المادي، التي تقدمها الحكومة السعودية، للفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، لمواجهة غلاء المعيشة، وارتفاع المعيشة، ومن خلال المقال سنوضح لكم موعد صدور الأهلية، خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية، بالإضافة إلى طريقة الاعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن

موعد صدور الأهلية في حساب المواطن

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد صدور الأهلية في حساب المواطن، من المقرر أن تظهر بعد ساعات قليلة، حيث أنها في العادة تصدر نتائج الأهلية في يوم 25 من الشهر الميلادي.

خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن للمواطن الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يذهب المواطن إلى رابط بوابة حساب المواطن. ثم تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال اضافة رقم السري واسم المستخدم. ومن ثم اختيار دراسة الأهلية. وخلال دقائق سوف تظهر حالة الأهلية، وإن كان مؤهلًا يتم التعرف على كافة تفاصيل مبلغ الدعم المستحق. اما في حالة كانت النتيجة غير مؤهل يتم عرض الأسباب بالتفصيل، وفي تلك الحالة يمكن تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية.

طريقة الاعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة الاعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن، بشكل الكتروني بكل سهولة، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتوجه المستفيد إلى رابط بوابة حساب المواطن. ثم يقوم المواطن بالدخول إلى الحساب الشخصي. ومن ثم النقر على دراسة الأهلية. وبعد ذلك اختيار أسباب عدم أهلية المستفيد. يليها النقر على أيقونة تقديم اعتراض. ثم أرفاق جميع المرفقات المطلوبة. وفي الختام، الضغط على تقديم الاعتراض.

موعد حساب المواطن لشهر فبراير

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن موعد إيداع صرف حساب المواطن في العادة يكون في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وفي حالة صادف يوم الصرف عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية يتم ترحيل اليوم ليوم واحد سواء بالتأخير أو التقديم، ومن المقرر أن يتوافق يوم 10 فبراير ليوم الاثنين للمستحقين.