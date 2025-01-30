معتمد جمال: مباراة بيراميدز صعبة لهذا السبب.. وجماهير الزمالك تساند الفريق في كل الأوقات

الفجر الرياضي
معتمد جمال
معتمد جمال

أكد معتمد جمال، نجم الزمالك السابق، صعوبة مباراة بيراميدز المقرر لها غدا، مشددا على أهمية تحقيق الفوز لاحتلال صدارة الدوري ومواصلة الضغط على المنافسين في الفترة المقبلة.

معتمد جمال: مباراة بيراميدز صعبة لهذا السبب.. وجماهير الزمالك تساند الفريق في كل الأوقات

وقال جمال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جماهير نادي الزمالك هم أصحاب النادي وهدفهم مصلحة القلعة البيضاء ودائما يساندون الفريق في كل الأوقات الصعبة حتى في حالة خسارة الفريق".

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وأضاف: "مباريات بيراميدز دائما تتسم بالإثارة والمتعة، واللاعبين لديهم دوافع حاليا في ظل رؤيتهم غضب الجماهير ويجب أن يكونوا على قدر المسؤولية"

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