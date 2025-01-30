حسام المندوه: سددنا جزء من مستحقات اللاعبين..ونُقدر غضب جماهير الزمالك

الفجر الرياضي
حسام المندوه
حسام المندوه

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، سداد جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبب مواجهة بيراميدز غدا الجمعة.

حسام المندوه: سددنا جزء من مستحقات اللاعبين..ونُقدر غضب جماهير الزمالك

وقال المندوه في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "تم سداد جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة قبل مباراة بيراميدز غدا، وجماهير الزمالك غاضبة من أجل النادي ولهم حق".

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وأضاف: "نبذل أقصي مجهود من أجل إسعادهم والجميع يعلم التحديات التي نمر بها في المرحلة الحالية".

وأوضح: مهما كانت التحديات يكون دعم الجماهير هو كلمة السر في الانتصارات، ننافس بقوة في بطولتي الدوري والكونفدرالية"

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