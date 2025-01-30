لهذا السبب.. حكيم يوجه الشكر لـ تامرعبدالمنعم ويكشف عن أول لقاء تلفزيوني له

وجه الفنان حكيم الشكر للفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، خلال حفلته في مسرح البالون.

حكيم يوجه الشكر لـ تامرعبدالمنعم

وقال حكيم: " بشكر تامر عبدالمنعم لإنه بيفتح لينا منفذ للتواصل مع الجمهور من خلال حفلاتنا في مسرح البالون، وبنتواصل مع جمهورنا دون سوشيال ميديا ووسائل تواصل، ولدي ذكريات جميلة في مسرح البالون منذ 30 سنه "

حكيم يكشف عن أول لقاء تلفزيوني له

واضاف حكيم: "٣٠ يناير اول لقاء تلفزيوني في مسرح البالون، وانا عشان كدا رحبت بدعوة تامر عبدالمنعم ليا، بجهز لـ اغنية جديدة نازلت النهارده ليا، اتمني تعجبكوا".

حفل حكيم في مسرح البالون

يُحيي النجم حكيم، اليوم على مسرح البالون، والتي ينظمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، والذي يقوم انتهى من الاستعدادات النهائية لاستقبال الحفل مساء اليوم.

فعاليات الحفل

وتقدم فرقة “رضا” مجموعة من الفقرات المميزة التي تعكس التنوع الثقافي والفني، ومنها “المراكبي”، و”إسكندراني” التي يؤديها “صولو” هبة محمد، إضافة إلى “ميلدا” و”صولو” نورهان، و”الحجالة” التي تقدمها “صولو” دعاء سلام.

ويُشرف على تدريب الفرقة كبار المدربين مثل محمد قذافي، وأحمد فاروق، ومحمد زينهم، ودعاء سلام، ومها توفيق، ومنى فاروق، الذين يسهمون في تقديم عروض راقية تظهر مهارات عالية وفنًا استعراضيًا مميزًا.

وفي الجزء الثاني من الحفل تقدم الفرقة الاستعراضية فقرات مثل “غوازي” و”دبكة المجوز”، بالإضافة إلى “الحصان” التي يؤديها “صولو” أسماء عمرو، وفقرة “العصاية” بقيادة المدربين محمد سلام، ورحمة عمرو.

ويختتم الحفل الميجا ستار حكيم ويصعد علي المسرح ويقدم مجموعة من أغانيه المميزة التي تعجب الجمهور.