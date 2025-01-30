أشرف عبدالعزيز: أمير توفيق تنازل عن شكواه ضد قندوسي

الفجر الرياضي
أمير توفيق
أمير توفيق

أكد المستشار أشرف عبدالعزيز، محامي أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، أنه تم التنازل عن الشكوى المقدمة ضد أحمد قندوسي لاعب نادي سيراميكا كليوباترا.

أشرف عبدالعزيز: أمير توفيق تنازل عن شكواه ضد قندوسي


وقال عبدالعزيز، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc":" قندوسي مثل للتحقيق أمس أمام النيابة العامة، وأكد في أقواله أنه لم يقصد أمير توفيق بهذا الحديث، وأكد أنه يرتبط بعلاقة صداقة وعلاقة طيبة معه، ولا يوجد أي خلافات معه".
وتابع:" قندوسي أكد أيضًا أنه لم يقصد الأهلي بالأمر، أو أمير توفيق بهذا الحديث، ووكلاء اللاعب أكدوا، أمام النيابة، أن الأقوال تم أخذها بالخطأ وأنهم لم يقصدوا أمير توفيق".

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وشدد:" أمير توفيق توجه للنيابة اليوم، للتصالح والتنازل عن الشكوى المقدمة ضد أمير توفيق، واللاعب أبرئ زمة أمير، وهذا أكبر رد اعتبار لأمير ووصفه بأنه شخص نزيه ".
وأتم أشرف عبدالعزيز:" أمير توفيق قال أنه ما دام هو ليس المقصود بالحديث فأنا سأتنازل عن الشكوى، وقام بذلك صباح اليوم".

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