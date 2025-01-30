يهتم الكثير من المواطنين والمقيمين بمعرفة خطوات التسجيل في منصة إحسان بالسعودية 2025، حيث تقوم المنصة بتوفير العديد من الخدمات، حيث تحرص على المساعدة بعمل الخير، من خلال تحفيز المشاركة المجتمعية التي تقدم من خلالها المساعدة للمحتاجين، ويمكن للمواطنين والمقيمين بالمملكة من خلال منصة “إحسان”، التسجيل وتقديم المساعدات المالية والتبرعات، لضمان وصولها للمحتاجين من المستحقين، ومن خلال المقال سنوضح لكم خطوات التسجيل في المنصة، ومزايا المنصة.

التسجيل في منصة إحسان بالسعودية 2025

أوضحت منصة “إحسان”، أنه يمكن للمواطن فتح حساب بالمنصة، لتقديم التبرعات المالية بكل سهولة، في أي وقت ومن أي مكان، بجانب متابعة التبرعات التي تم تقديمها، ويمكن للراغبين التسجيل بالمنصة بكل سهولة بشكل الكتروني، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتوجه المواطن بالذهاب إلى رابط منصة “إحسان”. ثم تسجيل بواسطة الحساب الرسمي في منصة أبشر الرسمية. ومن ثم بالضغط على “تسجيل الدخول” وبعد ذلك بالنقر على “تسجيل الدخول باستخدام أبشر”. ومن صفحة تسجيل الدخول، يتم إضافة“اسم المستخدم وكلمة المرور”. وخلال دقائق سوف تصل على الهاتف رسالة بها رمز للتحقق، يقوم بإدخاله بالمكان المخصص. ثم يتعين على المواطن بكتابة بملء البيانات المطلوبة بالنافذة التي سيتم فتحها من “الاسم ورقم الهوية ورقم الإقامة والبريد ورقم الهاتف”. يجب التأكد مراجعة البيانات المدخلة للتحقق من صحتها، ويقوم باستكمال إدخال باقي البيانات. وفي الختام، يقوم بالبدء في تقديم التبرعات من خلال المنصة.

مزايا المنصة

وتقدم منصة إحسان العديد من المزايا التي تقوم بتوفيرها للمتقدمين بطلبات التسجيل بها والاستفادة من خدماتها الرائعة، ومن أبرز المزايا التي توفرها المنصة:

تتيح المنصة واجهة مستخدم بسيطة وسهلة يمكن من خلالها الوصول للخدمات المطروحة بكل سهولة.

تساعد المنصة في الوصول للعديد من المشروعات الخيرية التي تتناسب مع اهتمام ورغبات الجميع.

تستطيع المنصة الحصول على التقارير الدورية حول مختلف المشروعات والأموال التي يتم جمعها.

تعمل المنصة على تقديم التقنيات الحديثة فيما يتعلق بحفظ البيانات وكذلك حمايتها.

وتهدف منصة إحسان إلى تسهيل على المواطنين عمليات التبرعات والمساعدات المالية بشكل إلكتروني.