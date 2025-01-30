محمد صلاح: جماهير الأهلي ستحب بن شرقي وعليه اللعب بجماعية لينجح

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

علق محمد صلاح نجم الزمالك السابق، على تعاقد النادي الأهلي مع المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال محمد صلاح خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" شاهدت بن شرقي في قطر والإمارات ومستواه لم يكن مثل ما كان في الزمالك".

وأضاف:" بن شرقي صفقة قوية للأهلي، لاعب ممتاز ولكنه عليه أن يلعب بشكل جماعي، وجماهير الأهلي ستحب بن شرقي بشكل كبير".

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وتابع:" بن شرقي لا يجيد اللعب سوى في مركز الجناح الأيسر، وسيكون مفيد للنادي الأهلي إذا لعب بشكل جماعي أكثر من الأداء الفردي".

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