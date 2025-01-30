نجم الزمالك السابق: التفاصيل الصغيرة ستحسم مباراتنا مع بيراميدز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال محمد صلاح نجم الزمالك السابق، إن بيراميدز فريق جيد ويلعب على الفوز ولكن أتوقع فوز الزمالك في مباراة الغد.

وتابع صلاح خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "مباراة الزمالك وبيراميدز ستُحسم بالتفاصيل الصغيرة".

وأضاف:" جروس مدرب يميل للاستقرار وتثبيت التشكيل وكان يعشق يوسف أوباما في ولايته الأولى".

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وأكمل:" جروس مدرب هادئ ويمتلك خبرات كبيرة ويعرف كيف يفوز".

واستطرد:" محمد الشيبي لاعب مؤثر في تشكيل بيراميدز ويمنح الفريق قوة هجومية".

الزمالك وبيراميدز محمد صلاح

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