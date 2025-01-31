محافظ الأقصر يفتتح “ملتقى ظواهر الإبداعي" لاكتشاف المواهب بالأقصر

محافظات
بوابة الفجر

 

 

شهد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر تدشين أول ملتقى من نوعه في الأقصر لاكتشاف المواهب، تحت اسم “ملتقى ظواهر الإبداعي”، والذى نظمته مبادرة “ظواهر سياحية”، مساء اليوم الخميس.
ويهدف الملتقى لتمكين الفنانون الشباب من عرض مواهبهم أمام الجمهور على مسرح مكشوف على كورنيش النيل.
وشهد الحفل فقرات لنخبة من الفنانين من أبناء الأقصر والصعيد، والذين قدموا عروضًا فنية متنوعة سلطت الضوء على الإبداع المحلي، من غناء وعروض فلكولورية راقصة وكذا قدمت مطربة أوروبية فقرة غنائية أجنبية.

ويهدف الملتقى إلى إحياء التجمعات الأسرية، وإضفاء أجواء من الفرح على المواطنين والسائحين من خلال عروض مجانية تمامًا، تُقام أسبوعيا على كورنيش النيل  بالأقصر.
ومن جانبة هنأ محافظ الأقصر الحضور بمناسبة قدوم شهر شعبان المبارك، كما أثنى على مبادرة ظواهر والقائمين عليها وأشاد بأنشطتها المتنوعة والتى تهدف لإحداث تأثير إيجابي فى المجتمع وتمنى الاستمرارية للمبادرة والنجاح والتوفيق لشباب المبادرة الذين هم أمل المستقبل.
يذكر ان مبادرة “ظواهر” حققت خلال فترة وجيزة تأثيرًا إيجابيًا في المجتمع، من خلال أنشطتها المختلفة التي تهدف إلى تعزيز القيم المصرية الأصيلة ومعالجة الظواهر السلبية.
ومن أبرز نجاحاتها تنظيم فعاليات للتوعية بحوادث الدراجات النارية، بالإضافة إلى مبادرة “ظواهر سياحية” التي تهدف إلى نشر ثقافة التعامل الراقي مع السائحين.
وأكد القائمين على المبادرة ان هذا الحفل الغنائى سيقام كل خميس أسبوعيا لاكتشاف اكبر قدر من المواهب الفنية فى الصعيد.

حضر الحفل الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الاقصر، واللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر ووكلاء الوزارات، فضلًا عن حضور وتفاعل عدد كبير من المواطنين.

 

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