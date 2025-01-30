بالصور.. حكيم يشعل مسرح البالون ويرفع شعار كامل العدد

أشعل المطرب حكيم الأجواء في حفله الغنائي، الذي يقام على مسرح البالون، وذلك بالاتفاق مع الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

ورفع الميجا ستار حكيم شعار كامل العدد في حجز التذاكر الحفل، وقام بغناء عدد كبير من اغانية القديمه وبعض اغاني اخر ألبوماته.

وتقام إحتفالية شهر يناير في إطار توجيهات معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وأقيمت الإحتفالية على فصلين حيث قدم في الفصل الأول فرقتي رضا للفنون الشعبية والإستعراضية والفرقة القومية مجموعة من الفقرات خلال فاعليات الإحتفالية وهي من إخراج تامر عبدالمنعم.

وقدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية فقرات المراكبي، وإسكندراني "صولو" هبة محمد، ميلدا "صولو" نورهان، الحجالة "صولو " دعاء سلام.. كبير مدربين محمد قذافي، مدربين أحمد فاروق، محمد زينهم، دعاء سلام، مها توفيق، منى فاروق.

وقدمت الفرقة القومية فقرات غوازي، دبكة المجوز، الحصان "صولو" أسماء عمرو، العصاية.. مدربين محمد سلام، رحمة عمرو.

في الفصل الثاني من الحفل صعد الميجا ستار حكيم علي المسرح وقدم مجموعة من أغانيه المميزة التي تعجب الجمهور.

اخر اعمال حكيم

وكان اخر اعمال حكيم هي أغنية «أونانا» التي طرحها عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الساعات القليلة الماضية، وقد تمكنت من تحقق أكثر من 100 ألف مشاهدة في زمن قليل منذ انطلاقتها، وتقول كلمات أغنية أونانا لـ حكيم، الآتي: فكك من الهم عيش في السعادة، وفك يا عم ليه تعيشها سادة علطول، مخك شغال، ومركز مين باع مين خان ليه، لوحدك قاعد زعلان، يا صاحبي الكنز في راحة البال.