توتنهام يهزم إيلفسبورج بثلاثية في الدوري الأوروبي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الانجليزي، في تحقيق الفوز على نظيره إيفلسبورج بثلاثة أهداف دون رد؛ ضمن منافسات بطولة الدوري الاوروبي.

أحداث مباراة توتنهام ضد إيلفسبورج

وبدأت احداث الشوط الأول بمحاولات من جانب لاعبي فريق توتنهام، وسط سجال كبير بين الفريقين.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيلفسبورج بالتعادل ااسلبي.

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل اللاعب سكارليت ااهدف الأول لصالح فريق توتنهام هوتسبير، في الدقيقة 70.

واضاف في الدقيقة 84 من الشوط الثاني، أجايي نجم فريق توتنهام هوتسبير الهدف الثاني في شباك إيلفسبورج، قبل أن يسجل ميكي مور الثالث للسبيرز بالدقيقة 94.

ودخل توتنهام هوتسبير مباراة إيلفسبورج بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوستين.

في خط الدفاع: بيدرو بورو، فان دي فين، أرشي جراي، بن دافيز.

في خط الوسط: بينتانكور، بيرجفال، سار.

في خط الهجوم: هيونج مين سون، مووري، كولوسيفسكي.