نائب المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز دار السلام بسوهاج

أجرى الدكتور محمد عبد الهادى نائب محافظ سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية أولاد يحي بمركز دار السلام، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بوصول جميع الخدمات التي من شأنها توفير حياة كريمة لكافة فئات المواطنين، من خلال تلك المشروعات التي تشهدها أرض محافظة سوهاج.

جاء ذلك بحضور العميد نادر نبيل المستشار العسكري لمحافظة سوهاج، والعقيد محمد كمال مدير مكتب حياة كريمة، وشريف ابو سحلى مسؤل حياة كريمة، والدكتور نمر مدير الإدارة الصحية ومحمد فقير نائب رئيس مجلس مدينة دار السلام، وعلى بهنس رئيس مجلس مدينة اخميم.

وقد بدات فعاليات المؤتمر بتلاوة ايات من الذكر الحكيم، ثم كلمات ترحيب لنائب المحافظ، والسادة الضيوف، ثم ألقى كلمة للحضور العميد نادر نبيل المستشار العسكري لمحافظة سوهاج ودار حوار بينة وبين المواطنين، ثم ألقى كلمة العقيد محمد كمال مدير مكتب حياة كريمة بسوهاج .

كما أعرب الدكتور محمد عبد الهادى، سعادته بإنجازات مشروعات حياة كريمة، والتى تم الانتهاء منها، وطمئن المواطنين باقتراب الانتهاء من مستشفى دار السلام المركزى وتشغيلها، كما استمع لمطالب المواطنين ووعد بحل جميع المشاكل التى تواجههم، والاستجابة لمطالبهم، وفى ختام الحفل قامو بأخذ صور تذكارية.