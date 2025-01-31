مانشستر يونايتد يتخطى ستيوا بوخارست ويتأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي  

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا هاما على نظيره ستيوا بوخارست الروماني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الوطني، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وستيوا بوخارست في الدوري الأوروبي

تمكن الظهير البرتغالي ديوجو دالوت من تسجيل الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 60، بعد صناعة مميزة من كوبي ماينو.

ثم أضاف نجم اللقاء الإنجليزي كوبي ماينو ثاني أهداف اليونايتد في الدقيقة 68 من زمن المباراة، بعد تمريرة من المتألق أليخاندرو جارناتشو.

وبتلك النتيجة، يصعد المان يونايتد إلى دور الستة عشر من مسابقة الدوري الأوروبي، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب الجدول برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الفريق الروماني في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

مواجهة مانشستر يونايتد القادمة

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره كريستال بالاس يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.