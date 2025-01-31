تسمم طالبة بقرص لحفظ الغلال لسوء حالته النفسيه بمركز العسيرات بسوهاج

استقبلت مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة، المدعوه "هبه" 19 سنه طالبة ومقيمة مركز العسيرات، مصابة بحالة تسمم، ادعاء تناولها قرص لحفظ الغلال، لسوء حالتها النفسية.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العسيرات يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة، بوصول المدعوه "هبه ع ن" سن 19 طالبه من مستشفي سوهاج الجامعي الجديده، مصابه " حالة تسمم " إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال ومقيمه بمركز العسيرات.

افادا كلًا من:-

المدعوة" نسمه م ع" سن 35 ربة منزل، خالها المدعو "البدري م ع" سن 50 عامل، ومقيمان بذات الناحية بأنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت " قرص لحفظ الغلال " مما أدي لإصابتها، وذلك لمروره بحالة نفسيه سيئة ولم تتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.