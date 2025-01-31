إصابة ربة منزل بآلة حاده سبب خلافات أسرية بمركز طما بسوهاج

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ارشيفيه
ارشيفيه

استقبلت مستشفى الغنايم المركزى، المدعوة "رشا" 40 سنه ربة منزل، مصابة بجرح طعنى بفروة الرأس واخر بالرقبة، نتيجه تعدي شقيقها عليها باله حادة سبب خلافات أسرية.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طما يفيد بورود بلاغ من مستشفى الغنايم المركزى، بوصول المدعوة "رشا ع ح" سن 40 ربة منزل، إلى مستشفي الغنايم المركزي مصابه" جرح قطعي بفروة الرأس وآخر بالرقبة من الناحية اليسري " وتم تحويلها لمستشفي أسيوط الجامعي ومقيمه بمركز طما.

افادت وإتهمت شقيقها المدعو "حسن" سن 31 كهربائي، ومقيم بذات الناحية
بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض وآداه " كوريك " كانتا بحوزته مما نتج عنه إصابتها المشار إليها  بسبب خلافات أسرية، تم ضبط المتهم والآداتان المستخدمتان [ سكين - كوريك ] بإرشادة، وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج مركز العسيرات آلة حادة مديرية أمن سوهاج

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