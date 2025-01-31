إصابة أربعة أشخاص بحادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى فى أسيوط

أصيب أربعة أشخاص اليوم الجمعة إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى بمحافظة أسيوط

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى بمحافظة أسيوط

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى بمحافظة أسيوط

واسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص بكسور متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى الإيمان العام بحى غرب أسيوط لتلقى العلاج

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة