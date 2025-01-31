إصابة أربعة أشخاص بحادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى فى أسيوط

محافظات
سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب أربعة أشخاص اليوم الجمعة إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى بمحافظة أسيوط 

 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى بمحافظة أسيوط 

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى بمحافظة أسيوط 

واسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص بكسور متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى الإيمان العام بحى غرب أسيوط لتلقى العلاج 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

اسيوط إلحاد الحادث الصح الصحراوي الصحراوي الشرقي الطريق الطريق الصحراوي الطريق الصحراوي الشرقي العام الشر الشرق الشرقي الص العامة الجن الجنائي الجنائية العلاج ألش العر العرض العلا ألف الب البداية الجسم الجمعة إصابة أربعة اشخاص الأسعاف الفحص الفور اللواء

مواد متعلقة

"لهذا السبب" رئيس جامعة أسيوط يلتقي مع وفدًا من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات المراكز والأحياء والقطاعات الخدمية

الدكتورة ياسمين الكحكى أصغر عميد لتربية نوعية أسيوط فى أول تصريح لـ "الفجر": سأواصل العمل ليلا ونهارا للنهوض بالكلية

جامعة أسيوط الأهلية تشارك في البرنامج التدريبي للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع وفد الجهاز القومي للاتصالات اليوم

رئيس جامعة أسيوط:مستشفى صحة المرأة الجامعة تستقبل 29225 حالة وتجرى 84407 خدمة طبية خلال 2024

مياه أسيوط تشهد ختام تدريب 100 معلم ضمن البرنامج التدريبى قادة المناخ

جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تنظم تدريبًا علميًا لطلاب كلية تكنولوجيا المعلومات

الأكثر قراءة

الصفقة الثانية .. رسميا الزمالك يتعاقد مع نجم نادي فاركو محمود جهاد

عاجل- «محمد الضيف» في رحلته الأخيرة.. انتشال جثمان القائد وتأجيل الإعلان لأسباب أمنية ( التفاصيل)

وزير الرياضة السعودي: «صفقة التعاقد مع محمد صلاح سيكون لها مزايا عديدة»

رسميًا.. حكيم زياش ينضم إلى الدحيل القطري

أكانجي: مانشستر سيتي قادر على هزيمة أي فريق في أوروبا

برشلونة يطلب تمديد إقامة مبارياته في مونتجويك وسط مخاوف من عدم جاهزية ملعب كامب نو

تقرير مباراة نيس وبودو جليمت في الدوري الأوروبي

شباب قسنطينة يهزم بلوزداد بثنائية في الدوري الجزائري