روما يحسم تأهله للملحق الأوروبي بفوز مهم على فرانكفورت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الفوز بثنائية نظيفة على حساب نظيره آينتراخت في الجولة الأخيرة  ضمن منافسات دوري أوروبا

روما يحسم تأهله للملحق الأوروبي بفوز مهم على فرانكفورت 


انطلقت المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الأولمبيكو


بدأت المباراة متكافئة الفرص بين الفريقين ومحاولات مستمرة

سدد فريق آينتراخت كرة كادت أن تكون هدف ولكن مرت بجوار القائم


افتتح فريق روما التسجيل في الدقيقة الأخيرة  من عمر الشوط الأول 44 جاء الهدف الأول عن طريق انخيلينو


شهد الشوط الثاني محاولات هجومية من جانب فريق روما


رد لاعبي آينتراخت بكرة قوية علت العارضة


عزز لاعبي روما هدف التقدم وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 69 عن طريق وإندو شوموردوف

 

بهذه النتيجة يصعد روما لملحق ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بينما فريق اينتراخت فرانكفورت كان ضمن التأهل لثمن النهائي قبل مباراة اليوم

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