Watch it تشارك الجمهور صور من كواليس مسلسل "الشرنقة"

Watch it تشارك الجمهور صور من كواليس مسلسل "الشرنقة"

الفجر الفني
أحمد داوود
أحمد داوود

 

 

كشفت منصة watch it، لجمهورها ومتابعيها صور من كواليس مسلسل "الشرنقة"، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني لدراما رمضان 2025.

 أحمد داوود من كواليس مسلسل “الشرنقة”
مريم الخشت من كواليس مسلسل “الشرنقة”
صبري فواز
كواليس مسلسل “الشرنقة”

 

أبطال وصناع مسلسل "الشرنقة"

يجمع مسلسل “الشرنقة” نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد داود، اللبنانية سارة أبي كنعان، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، وياسر عزت، إلى جانب عدد من الوجوه المميزة. العمل من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، ويُقدم قصة اجتماعية مشوقة تدور حول شخصية محاسب يجسدها أحمد داود، في رحلة مليئة بالأحداث المثيرة والمتغيرات.

صدقي صخر من كواليس مسلسل “الشرنقة”
علي الطيب

آخر أعمال أحمد داوود السينمائية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد داوود هو فيلم "الهوى سلطان" الذي حقق نجاحًا كبيرًا من بداية عرضه وأنهالت عليه التعليقات من الجمهور والنقاد للتهنئة بهذا الفيلم المميز والجديد.

 


أحداث فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" يتناول قصة رومانسية درامية حول شخصية "سارة"، التي تجسدها منة شلبي، والتي تعمل سارة كموظفة حكومية وتعاني من صعوبة في الارتباط بسبب تجربة عائلية مؤلمة، تتمثل في زواج والدها، الذي يلعب دوره الفنان عماد رشاد، من امرأة أخرى غير والدتها، هذه التجربة جعلتها تحمل مشاعر سلبية تجاه جميع الرجال، لكن حياتها تتغير عندما تلتقي بالمهندس "علي"، الذي يجسد دوره أحمد داود، حيث يفتح لها آفاقًا جديدة ويغير تفكيرها بشأن الزواج.

 

أبطال فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، وآخرون من النجوم، الفيلم من كتابة وإخراج هبة يسري.


آخر أعمال الفنان أحمد داوود الدرامية

ويعد مسلسل “زينهم” آخر أعمال أحمد داوود في الدراما، حيث شارك في بطولته إلى جانب نخبة من النجوم، منهم كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، أحمد الرافعي، إنجي أبو السعود، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، وعلي السبع. العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، مع مشاركة محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، وعمر مدحت الشحات في كتابة السيناريو والحوار، ومن إخراج يحيى إسماعيل.

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