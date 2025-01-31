ببوكيه ورد.. ملك قورة تثير الجدل وتبهر جمهورها بإطلالتها في أحدث ظهور لها

ببوكيه ورد.. ملك قورة تثير الجدل وتبهر جمهورها بإطلالتها في أحدث ظهور لها

الفجر الفني
ملك قورة
ملك قورة

 

 

شاركت الفنانة ملك قورة، جمهورها ومتابعيها، عدة صور لها وهي تحمل معاها بوكيه ورد، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

إطلالة ملك قورة

وارتدت ملك جاكت باللون الأسود وأكمامه مليئة بالفرو ونسقت معها جيبة باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الجرئ حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها الأشقر الطويل منسدلًا على كتفيها بطريقة جذابة.

ببوكيه ورد.. ملك قورة تثير الجدل وتبهر جمهورها بإطلالتها في أحدث ظهور لها


آخر أعمال الفنانة ملك قورة
 

و كان آخر أعمال ملك قورة هو مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة وعدد من النجوم، منهم أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير.

 

وأيضًا حكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب"، حيث لعبت البطولة مع الفنانين: هنا شيحة، نبيل عيسى، نهى عابدين، طارق صبري، إسلام جمال، فيلم "بعد الشر" كضيفة شرف في العمل، كتبته أمين جمال ووليد أبو المجد، وأخرجه أحمد عبد الوهاب، وشارك في البطولة علي ربيع.

 


آخر أعمال ملك قورة في السينما
 

ومن آخر أعمالها السينمائية، كان فيلم "جوازة توكسيك" بطولة كلًا من: "ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف: لؤي السيد، وإخراج: محمود، دارت احداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.

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