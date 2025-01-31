طه دسوقي يشارك جمهوره بوستر جديد لفيلم "سيكو سيكو"

الفجر الفني
عصام عمر وطه دسوقي
عصام عمر وطه دسوقي

 

 

شارك الفنانة طه دسوقي، جمهوره ومتابعيه بوستر دعائي جديد لفيلم "سيكو سيكو"، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

طه دسوقي يشارك جمهوره بوستر جديد لفيلم "سيكو سيكو"


أبطال وصُناع فيلم "سيكو سيكو"

يضم فيلم «سيكو سيكو» عدد من الفنانين أبرزهم: من بطولة طه دسوقي، عصام عمر، على صبحي، خالد الصاوي، باسم سمرة، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج أحمد بدوي.

 

آخر أعمال طه دسوقي

ويذكر أن آخر أعمال الفنان طه دسوقي الفنية، هو مشاركته  في بطولة مسلسل "موضوع عائلي 3" بجانب الفنان ماجد الكدواني، والذي تم عرضه مؤخرًا، على منصة شاهد.

 

آخر أعمال عصام عمر
 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عصام عمر الفنية، هو فيلم "البحث عن منفذ لخرج السيد رامبو"، والذي تم عرضه مؤخرًا في دور العرض السينمائية، محققًا نجاحًا كبيرًا.

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