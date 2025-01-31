

انتهت مباراة نيس الفرنسي وبودو جليمت النرويجي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما وذلك ضمن مواجهات ختام مرحلة دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي

تقرير مباراة نيس وبودو جليمت في الدوري الأوروبي



وبهذه النتيجة، يحتل نيس المركز الرابع والثلاثين في جدول ترتيب مجموعة الدوري الأوروبي برصيد 3 نقاط فقط ليودع رسميًا المنافسة في بطولة الدوري الأوروبي بينما يحتل بودو جليمت المركز التاسع برصيد 14 نقطة.



جاء الشوط الأول متواضعا ومتعادلا من الجانبين، حيث شن كلا من نيس وبودو جليمت العديد من الهجمات الخطيرة على المرمين ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح بودو جليمت في التسجيل أولا في الدقيقة 54 عن طريق فيردريك بوجوركان الذي سدد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتستقر الكرة في الجانب الأيسر لمرمى نيس وتعلم عن أول أهداف اللقاء.

في الدقيقة 72، ارسل محمد عبد المنعم نجم نيس عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء لكن دفاع المنافس قطع الكرة وابعدها.

شن لاعبو نيس الكثير من الهجمات على مرمى بودو جليمت حتى نجحوا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 74 عن طريق بوناني الذي أظهر إصرار كبير في الحصول على الكرة قبل مدافعي بودو جليمت ليسدد الكرة في الجانب الأيسر لمرمى الفريق النرويجي.

حاول كلا الفريقين خطف هدف الفوز في الوقت المتبقي من المباراة ولكن فشلت جميع محاولاتهم لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين نيس وبودو جليمت بهدف لكل منهما.