شباب قسنطينة يهزم بلوزداد بثنائية في الدوري الجزائري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

حقق شباب قسنطينة فوزا ثمينا على مضيفه شباب بلوزداد 2/صفر، الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة 13 بالدوري الجزائري لكرة القدم.

شباب قسنطينة يهزم بلوزداد بثنائية في الدوري الجزائري

ورفع شباب قسنطينة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف بارادو صاحب المركز الرابع، وبفارق الأهداف أيضا خلف شباب بلوزداد الذي يحتل المركز الثالث، والذي خاض 14 مباراة بينما لعب قسنطينة 15مبارة.

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ويتصدر مولودية الجزائر ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، بفارق نقطتين عن شبيبة القبائل صاحب المركز الثاني، والذي خاض 15 مباراة.

وسجل عبد النور بلحسيني هدفي المباراة لفريق شباب قسنطينة في الدقيقتين 79و86.

 

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