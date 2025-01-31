أكانجي: مانشستر سيتي قادر على هزيمة أي فريق في أوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد مانويل أكانجي، مدافع فريق مانشستر سيتي، أن فريقه يمتلك القدرة على الفوز على أي نادٍ في أوروبا، بفضل قوة تشكيلته وتكامل عناصره.

أكانجي: مانشستر سيتي قادر على هزيمة أي فريق في أوروبا


وفي تصريحات صحفية، قال أكانجي: "أنا مؤمن تمامًا بقدرات مانشستر سيتي، فنحن نمتلك فريقًا قويًا ومتوازنًا، مع مدرب مذهل وعناصر مميزة في جميع الخطوط. أعتقد أننا قادرون على هزيمة أي فريق في أوروبا في أي وقت".

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وأضاف المدافع السويسري أن السيتي لا يخشى مواجهة أي خصم سواء في دوري أبطال أوروبا أو في أي مسابقة أخرى، مشيدًا بالعزيمة والإصرار التي يتمتع بها جميع لاعبي الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات.

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