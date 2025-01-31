طلب نادي برشلونة الإسباني تمديد إقامة مبارياته على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في مونتجويك لنهاية الموسم الجاري، وسط مخاوف من عدم الانتهاء من عملية تجديد ملعبه الرئيسي كامب نو في الموعد المحدد.

برشلونة يطلب تمديد إقامة مبارياته في مونتجويك وسط مخاوف من عدم جاهزية ملعب كامب نو

وكان نادي برشلونة يخطط للعودة مجددا إلى ملعبه كامب نو في الأسابيع الأخيرة من الموسم الحالي بحيث يكون الافتتاح أمام ريال مدريد في 11 مايوالمقبل، وهي المباراة قبل الأخيرة له على ملعبه قبل أن يستضيف فياريال بعدها بأسبوع.

وأشار برشلونة في بيان رسمي اليوم الخميس إلى أنه سيطلب اللعب على ملعب لويس كومبانيس حتى مباراته الأخيرة في 20 مايو المقبل، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للإدارة كان العودة إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بنهاية هذا الموسم.

وأضاف النادي الكتالوني "علمنا أن من غير المرجح إقامة الحفل الموسيقي الذي كان مخططا له في هذا الملعب، في موعده".

وتابع أيضا "ومع عدم تأكيد إقامة الحفل الموسيقي، فإن استضافة الملعب لمباريات برشلونة حتى الجولة الأخيرة يبقى خيارا متاحا".

واختتم برشلونة بيانه "نؤكد أن هدفنا الرئيسي هو العودة إلى ملعب كامب نو في أواخر الموسم الجاري، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك".