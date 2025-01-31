غرفة القاهرة تستعد لتنظيم معرض "أهلًا رمضان" لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة

أعلنت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري حالة طوارئ استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث عقدت لجنة المعارض التي يترأسها اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة أولى اجتماعاتها لوضع خطة الترتيب لاستقبال شهر رمضان المبارك بتنظيم معرض أهلًا رمضان لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة، وذلك بتعليمات من أيمن العشري بضرورة مناقشة كافة الترتيبات استعدادًا لتنظيم هذا المعرض.



وشارك في الاجتماع إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وعضو لجنة المعارض، وعمرو حامد رئيس شُعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، وفرج عبور نائب رئيس شُعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة، وعدد من ممثلي الشركات وفريق العمل الإداري بغرفة القاهرة.



وقال اللواء صلاح العبد إن هذا الاجتماع تحضيري لتنظيم معرض أهلًا رمضان كعادة غرفة القاهرة كل عام، مُشددًا على أهمية تنوع السلع والخدمات بالمعرض لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار خاصة.



وشدّد "العبد" على أهمية أن تكون نسب الخصم على أسعار السلع مناسبة وتتضمن أكبر نسب تخفيضات ممكنة، وهو ما يطالب به رئيس غرفة القاهرة أيمن العشري الذي يتابع حاليًا مع كافة الجهات المعنية لتنظيم معرض أهلًا رمضان.



واستمع "العبد" لآراء الحضور التي جاءت جميعها لتؤكد توافر السلع وتنوعها بالسوق، وأن الأمور ستكون أكثر استقرارًا في ظل جهود الدولة والغرف التجارية لتنظيم معارض أهلًا رمضان بجانب الآليات الحكومية الاخري في توفير السلع، فضلًا عن المعروض بالسوق الحر.



واختتم "العبد": أنه ستكون هناك اجتماعات مكثفة خلال الفترة القادمة بحضور الشُعب المعنية، خاصة التي تمثل السلع الأساسية لاستكمال ترتيبات تنظيم معرض أهلًا رمضان.