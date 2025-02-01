بعد ترقية تراوري.. تعرف على الرتبات العسكرية في بوركينا فاسو

خلال الساعات القليلة الماضية، دعا المجلس الوطني لشباب تحالف دول الساحل إلى ترقية الرئيس البوركيني إبراهيم تراوري، قائد المرحلة الانتقالية، إلى رتبة "فريق" تقديرًا لجهوده الكبيرة في تعزيز الاستقرار داخل بلاده وتعزيز التعاون العسكري في منطقة الساحل.

وفي بيان رسمي، أشاد المجلس بإنجازات تراوري منذ توليه السلطة في عام 2022، مشيرًا إلى الجهود التي بذلها لتعزيز الأمن الوطني، ومكافحة التهديدات الإرهابية، بالإضافة إلى دوره الفاعل في تعزيز التعاون بين دول الساحل لمواجهة التحديات المشتركة.

وقد تولى تراوري رئاسة بوركينا فاسو بعد انقلاب عسكري في 2022، ومنذ ذلك الحين، أطلق سلسلة من الإصلاحات العسكرية التي تهدف إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة وتعزيز الاعتماد على الذات في مواجهة التهديدات الأمنية، هذه الخطوات جعلت منه شخصية محورية في بلاده، وساهمت في تعزيز شعبيته على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وتأتي هذه الدعوة في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات الأمنية في منطقة الساحل، ما يستدعي تعزيز التعاون العسكري بين دول المنطقة لمواجهة الجماعات المسلحة التي تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي.



إليك قائمة مفصلة بالرتب العسكرية في بوركينا فاسو في القوات المسلحة البوركينية:

1. الرتب العليا:

فريق أول (Général d'Armée): أعلى رتبة في الجيش البوركيني، وتمنح للقادة العسكريين الذين يشغلون أعلى المناصب القيادية.

فريق (Général): رتبة عالية تمنح لأعضاء القيادة العليا في الجيش، وقد يشغل حاملها مناصب هامة في إدارة العمليات العسكرية.

لواء (Colonel): رتبة رفيعة، وهي تمنح للقادة الذين يتولون قيادة الفرق أو الألوية العسكرية.

عقيد (Lieutenant Colonel): رتبة ما بين اللواء والمقدم، تحمل مسؤوليات كبيرة في القيادة والإدارة العسكرية.



2. الرتب المتوسطة:

مقدم (Commandant): رتبة تمنح للقادة العسكريين الذين يتابعون العمليات أو الوحدات العسكرية المتوسطة الحجم.

رائد (Capitaine): رتبة تمنح للضباط المسؤولين عن وحدات صغيرة ومتوسطة، وغالبًا ما يشرفون على فرق أو سرايا.

نقيب (Lieutenant): تعتبر رتبة إشرافية منخفضة قليلًا، إذ يتولى النقيب عادةً قيادة وحدة صغيرة أو مجموعة من الجنود.



3. الرتب الدنيا:

ملازم أول (Sous-Lieutenant): أولى الرتب العسكرية التي يحصل عليها الضباط بعد تخرجهم، وغالبًا ما يتم تعيينهم في مهام إشرافية محدودة.

ملازم (Aspirant): أقدم من ملازم أول قليلًا، وتعد تمهيدًا للترقية إلى الرتب الأعلى في الجيش.



4. الرتب الأخرى:

جندي (Soldat): أول رتبة في الجيش، يشمل الجنود الذين يتلقون التدريب الأساسي ويشاركون في المهام العسكرية اليومية.

جندي أول (Caporal): رتبة متقدمة قليلًا عن الجندي، يتولى حاملها بعض المهام القيادية داخل الوحدات الصغيرة.

رقيب (Sergent): يعتبر الرقيب من الضباط الصغار الذين يشرفون على الجنود ويساهمون في تدريبهم.

رقيب أول (Sergent-chef): هو مسؤول عن وحدة صغيرة أو مجموعة من الجنود، ويعمل على تحسين أدائهم وتحقيق الأهداف العسكرية اليومية.