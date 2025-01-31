لهذا السبب... سلمي أبو ضيف تتصدر تريند جوجل

تصدرت الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن وضع مولودتها الأولى، والتي أطلقت عليها اسم "صوفيا".

وكشفت سلمى عن الخبر عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تهنئة من إحدى صديقاتها احتفالًا بقدوم الطفلة. وسرعان ما انهالت التهاني من جمهورها ومتابعيها، الذين عبّروا عن فرحتهم بالخبر وتمنوا للطفلة حياة سعيدة مليئة بالحب والصحة.

وفي تصريحاتها حول الاسم، أوضحت سلمى أن زوجها، إدريس عبد العزيز، هو من اختاره، وأنه لاقى إعجابها على الفور. ولم تكشف الفنانة حتى الآن عن أي تفاصيل إضافية بخصوص ولادتها أو خططها المستقبلية بعد دخولها عالم الأمومة.

يُذكر أن سلمى أبو ضيف تعد واحدة من النجمات الشابات اللاتي استطعن تحقيق شهرة واسعة في وقت قصير، سواء من خلال أعمالها الدرامية أو ظهورها المميز في عالم الموضة. ويبدو أن رحلتها مع الأمومة ستشكل محطة جديدة في حياتها الشخصية والمهنية، ما يجعل جمهورها متشوقًا لمتابعة تفاصيل هذه المرحلة الجديدة.