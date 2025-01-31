مدحت العدل: الفترة المقبلة ستشهد أخبار سعيدة لجماهير الزمالك..وهناك مكافآت حال الفوز على بيراميدز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك، أن الأيام المقبلة ستشهد أخبار مُفرحة لجماهير القلعة البيضاء.

مدحت العدل: الفترة المقبلة ستشهد أخبار سعيدة لجماهير الزمالك..وهناك مكافآت حال الفوز على بيراميدز

وقال العدل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أطمئن جماهير الزمالك الفترة القادمة ستشهد أخبار سعيدة لهم وأطالب بدعم اللاعبين في مباراة بيراميدز والمرحلة المقبلة من أجل مواصلة الانتصارات".

وأضاف: "التاريخ يؤكد أنه لم يخرج لاعب من الزمالك ونجح، وتم سداد مستحقات اللاعبين اليوم وهناك مكافآت إذا فازوا بمباراة بيراميدز غدا، وجماهير الزمالك على مر التاريخ تضرب المثل في الوقوف بجانب القلعة البيضاء".

وأوضح: "أعد جماهير الزمالك في القريب العاجل سيكون هناك موارد ضخمة تحل جميع الأزمات ونستطيع التعاقد مع أي لاعب".
 

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